شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 101 موظف بالتضامن على الضبطية القضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدات اليوم وزارة التضامن الاجتماعي في عقد الدورة التدريبية للعاملين في «الضبطية القضائية» والتي تنظمها التضامن للعاملين بالوزارة الحاصلين على صفة الضبط القضائي.حيث قام المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية ومحمد عثمان رئيس قطاع الشؤون الماليه والإداري وشئون المديريات والتنمية البشرية بافتتاح الدورة بمركز الدراسات القضائية بالعباسية وذلك في إطار تنفيذ قرار السيد وزير العدل رقم 11270لسنة2018 بمنح عدد 101موظف من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، على مستوى الديوان العام والمديريات التابعة لها على مستوي الجمهورية والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام يتم فيها اطلاعهم على كافة التشريعات المنظمه للضبطية القضائية مع تدريبهم على كافة الأمور العلميه الخاصه بتلك الصفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريب 101 موظف بالتضامن على الضبطية القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.