شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة «قضية ميت سلسيل».. «محمود» يعترف بقتل نجليه ويروي التفاصيل (تفاصيل الجلسة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فجّر المتهم بقتل ولديه مفاجأة، اليوم، أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، بعدما اعترف لأول مرة منذ بدء محاكمته بارتكاب الجريمة وينخرط في البكاء، وطالبت النيابة العام بتوقيع أقصى عقوبه عليه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفي.

وبدأت وقائع الجلسة بتلاوة حاجب المحكمة قرار الإحالة والاتهامات: «إنه ومع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على التخلص من طفليه محمد وريان بقتلهما وتحين الفرصة لذلك حتى واتته فاقتادهما بالسيارة إلى مكان الواقعة أعلى كوبري فارسكور وألقى بهما من أعلى الكوبري بمجرى النيل، فسقطا بهما حتى لقيا حتفها غرقا على نحو ما أورده تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهى حيازة المتهم جوهرين مخدرين حشيش ومادة ترامادول هيدروكلوريد في غير الأحوال المصرح بها قانونا».

وأضاف: «إنه وعلى إثر خلافات زوجية وحقد وكراهية لأسرته لمنعه من التصرف بأمواله على رفقة السوء وكذا تعثره المالي وبناء على علاقاته ومع تعاطيه المواد المخدرة مثل البانجو والحشيش والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية مثل الأنافرانيل، والأبتريل، راودته فكرة التخلص من نجليه» إلى أن لاحت له الفرصة بأول أيام العيد، الموافق 21/8/2018 وباصطحابه لهما للترفيه عنهما بمكان يدعى «العبد» ميت سلسيل، إذ بدأ في التروي والتدبر لتنفيذ فعلته وتناول عقار «الأنافرانيل والأبتريل» وتعاطى سيجارة لمخدر البانجو وذهب بهما إلى حيث مكان الواقعة «كوبري فارسكور» وتوقف حتى خلا الكوبري من المارة، وأخرج «ريان» وألقاه من أعلى الكوبري، فسقط في مياه النيل، ثم أخرج الآخر «محمد» وفعل به ذات ما فعله مع الأول، وذلك لإرسالهما لمكان أفضل خوفا عليهما من مساوئ الحياة أو مستقبلهما لاسيما وسمعته قد خالطها العطب، ثم فر من مكان الواقعة واختلق واقعة المحضر المسطر على لسانه بتاريخ 21/8/2018 الساعة الثامنة مساء.

ووجه القاضى سؤاله للمتهم: ما قولك فيما هو منسوب إليك يا محمود؟ فرد المتهم قائلا: «حصل»، مما تسبب في حدوث حالة من الهرج داخل الجلسة وهتف أحد المحامين «هو أنت هتقرفنا وتجرينا وراك كل شوية»، فهدد القاضي بإخراجه من الجلسة، وأعاد السؤال مرة ثانية على المتهم قائلا: «إيه ردك يا محمود، حصل إن أنت قتلت ولادك؟»، فرد قائلا: «آه حصل، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقدم ممثل النيابة مرافعته للمرة الثانية للرد على أدلة الدفاع التي ساقها دفاع المتهم خلال الجلسات السابقة، وقال ممثل النيابة: «لقد علمتمونا ألّا تقبلوا سوى الأدلة والبراهين الدامغة ونطالبكم اليوم بحكم ناجز ورادع فإننا لا نكيل الاتهام جزافا بغير دليل، فالأدلة وفيرة بأوراق القضية وأي دفوع للمتهم لن تغني عنه شيئا، فأبت السماء إلا أن يكون لكل مجرم آثم جزاء، لا شك أن ما يحويه ملف القضية يحوي العديد والعديد من الأدلة وأن الأوراق جاءت عامرة بالأدلة زاخرة بالدلائل والقرائن تساند بعضها البعض ناصعة لا لبس فيها ولا غموض، قاطعة عن ارتكاب المتهم لجريمته.

وسنعرض على هيئتكم الموقرة ما استجد على مرافعتنا السابقة من أحداث ودفاع شهدتها ساحة المحكمة ومنها الخطاب الذي حرره المتهم بخط يده من محبسه يتضمن اعترافه بارتكاب جريمة قتل طفليه وندمه عليها ووصيته لهما بعد وفاته، وكان ذلك بغير تحقيق أو استجواب، وتم التحقيق بشأنه من قبل النيابة العامة بتاريخ 19/10/2018، أي قبل جلسة المحاكمة الأولى المنعقدة في 21/10/2018، وتم إرسالها للمحكمة بتاريخ 22/10/2018 وليس كما قرر دفاع المتهم أنه تم التحقيق فيها عقب إنكار المتهم اعترافه بارتكاب جريمته بجلسة 23/10، وثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المتهم محمود نظمي محمد السيد، هو المحرر لذلك الخطاب بخط يده، وأن تلك النتيجة أثبتت كذب المتهم أمام هيئة المحكمة بجلسات المحاكمة عندما قرر أن الخطاب ليس بخطه، وهذا بخلاف اعتراف المتهم الآن أمام هيئتكم الموقرة، وما ساقه دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم السابق أمام النيابة العامة ومن قبلها أمام ضباط المباحث كان وليد إكراه، فلم تثبت صحة ذلك، لاسيما أن ذلك الدفع يجافي العقل والمنطق، حيث إن المتهم اعترف بيقين ومجريات الأحداث وفقًا لترتيب زمني محدد يتفق مع القرائن والبراهين والأدلة بالقضية وروايات الشهود، لا سيما قيام المتهم بتمثيل جريمته أمام النيابة العامة وبالمعاينة التصويرية، وجاء الاعتراف متوافقًا مع القرائن القانونية التي أخذت بها النيابة العامة إبان وقبيل ارتكاب جريمته حول طلب الدفاع بسماع شقيقيه رضا ومحمد نظمي محمد السيد والذي أجابته له المحكمة محاولا إثبات حسن خلقه وحسن تعامله مع أفراد عائلته إلا أن النيابة العامة حيث طرحت سؤالًا لأحد أشقائه وهو رضا نظمي محمد عن المتهم أقر أمام هيئتكم أن المتهم قام بتحرير محضر ضد أشقائه، وذلك دفاعا عن أصدقائه وانحيازه لتلك الثلة منهم، وهو ما تأكد ويتفق مع ما جاء بلسان زوجته بتحقيقات النيابة العامة، وأيضا ما تأكد من التحريات أن المتهم أصبح أصدقاء السوء أقرب إليه من عائلته وعشيرته وزوجته وابنيه المجني عليهما».

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وطالب ممثل النيابة برفض الأسطوانات المدمجة التي قدمها الدفاع خلال المحاكمة وتحوي اعترافات المتهم، مؤكدا أنها من على صفحة وزارة الداخلية كدليل على إرغام المتهم على الاعتراف، وقالت النيابة: «إن تلك الأسطوانات لم تدرجها النيابة ضمن أدلة الثبوت ولم تدرجها كقرينة على ارتكاب المتهم لجريمته ولم تعول عليها النيابة في أدلتها، وبالتالي لا تكون سوى سفسطة قانونية خابت الأثر».

وأكد ممثل النيابة أن المتهم رفض الإدلاء ببصمة صوته للجنة المُشكّلة من المحكمة استجابة لطلب الدفاع للتأكد من أنها تحوى صوت المتهم، وقال: «لقد رفض المتهم الإدلاء بصوته أمام خبير الأصوات المنتدب من هيئة الإعلام المصري بمبنى الإذاعة والتليفزيون بمقر محبسه، بعد إفهام المتهم بطبيعة تلك المأمورية وبأنها بناءً على طلب محاميه ورفض الإدلاء بصوته رفضا قاطعا بخلاف ما ردده المتهم من أكاذيب، فالمتهم لا يدلو سوى الأكذوبة تلو الأخرى».

وأضاف: «سيدي الرئيس، إن النيابة العامة قد ارتكنت لأدلة ثبوت وقرائن على ما ارتكبه من جرم شنيع ومن ثم كان يتوجب على دفاع المتهم أن يقصر دفاعه على الأدلة والقرائن الموجودة بأدلة الثبوت والتي جاءت شامخة لعنان السماء لتؤكد أن المتهم ارتكب جريمته بعلم كامل ووعي وإدراك كاملين».

وتابع: «سيدي الرئيس إن الروحين البريئتين للمجني عليهما بانتظار حكمك العادل تناجيكما وتناديكما وتستصرخكما انتقاما من هذا القاتل بالقصاص العادل وإن النيابة العامة تطالب وتصمم بإنزال أقصى العقوبة بالمتهم الماثل بين أيديكم وهي توقيع عقوبة الإعدام قصاصا لمن قتل غدرًا ولتكون ردعًا لمن تسول له نفسه قتل بنيه».

وتعود وقائع الجريمة إلى ثانى يوم عيد الأضحى الماضى الموافق 21/8/2018 حيث حرر محمود نظمي محمد السيد 32 سنهة والد الطفلين «ريان ومحمد»، 4 و3 سنوات، محضرًا بمركز شرطة ميت سلسيل يدّعى فيه خطف الطفلين من الملاهى أثناء قيامه بالتنزه معهما، وشكلت المباحث فريق بحث لسرعة العثور على الطفلين وفوجئ الجميع بالعثور على جثتهما في اليوم الثانى بمياه النيل بفارسكور، وتمكنت مباحث الدقهلية برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، من كشف غموض الحادث، وألقت الشرطة القبض على الأب بعدما تحفظت على مقاطع فيديو بطول الطريق من ميت سلسيل وحتى كوبرى فارسكور تؤكد وجود الطفلين بصحبة الأب بسيارته قبل وقوع الجريمة بلحظات بخلاف إجرائه مكالمتين بالقرب من كوبرى فارسكور بعد لحظات من وقوع الجريمة.

واعترف الأب في التحقيقات بقتل طفليه بإلقائهما في مياه النيل من أعلى كوبرى فارسكور بدمياط، مبررا ذلك برغبته في التخلص من مسؤوليتهما وشعوره بأنهما يعوقان استمتاعه بملذات الحياة وفى الوقت نفسه يضمن لهما دخول الجنة وهما طفلان».

واعترف المتهم بتعاطى المخدرات على مدار 5 سنوات والتى كانت هي وأصدقاء السوء أهم من أسرته وأبنائه.

ومع بداية محاكمة المتهم بتاريخ 21/10/2018 أنكر المتهم جميع الاتهامات المنسوبة إليه وتراجع عن اعترافه بقتل طفليه، مدعيًا أنه تم إكراهه على الاعتراف بقتلهما، وعلى مدار عدة جلسات أصر المتهم على إنكاره إلا أنه فجّر مفاجأة في جلسة اليوم واعترف بارتكاب الواقعة.