شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يتفقد معبد فيلة بأسوان‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، صباح الأحد، معبد فيلة بأسوان، للوقوف على آخر تطورات أعمال مشروع ترميم المعبد وتطوير خدمات الزائرين. رافق «العناني» خلال الزيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس وعد الله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة.

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وأوضح أبوالعلا أنه تم الانتهاء من إزالة كل الحشائش والعقول والمخلفات الموجودة بالمعبد، وأعمال ترميم وتنظيف جدران وأعمدة المعبد من السناج وتثبيت ألوان الرسومات الموجودة على جدرانه، إضافة إلى إصلاح ورفع كفاءة مرسى المعبد المطل على النيل.

وأضاف أن أعمال تطوير الخدمات بالمعبد تمت بالتعاون مع البنك الأهلي الوطني، في إطار خطة وزارة الآثار لتطوير وتحسين عرض الخدمات بعدد من المواقع الأثرية، وطبقا للمعايير الدولية ومنظمة اليونسكو العالمية.

كما تم الانتهاء من تركيب بوابة دخول الزوار مكيفة بمساحة ٤×٥ أمتار ومزودة ببوابات إلكترونية، وعدد ٦ أكشاك حراسة مزودة بإضاءة ومصدر كهرباء ومقعد استراحة، و١٥ فاصلًا لتحديد مسار الزيارة وإدارة حركة الزوار بجزيرة فيلة، فضلا عن مظلة شمسية لاستراحة السائحين بمساحة 57.5x. م، و٦ لوحات إرشادية للزائرين بالاتجاهات وتعليمات الزيارة والتعريف بالمعبد باللغتين العربية والإنجليزية. وأشاد «العناني» بما تم إنجازه من أعمال التطوير بالمعبد، كما حرص على لقاء الأثريين ومفتشي الآثار العاملين بالمعبد.