شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة بحي السلام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، معرض الأسر المنتجة بمركز تدريب شباب الخريجين بحي السلام أول والذي تنظمه المحافظة بمشاركة 30 عارضًا وعارضة من شباب الخريجين والجمعيات الأهلية ويستمر لمدة شهر لتسويق منتجات الشباب التي تضمنت مشغولات يدوية وملابس وإكسسوارات ومصنوعات جلدية وأثاثا معدنيا.

وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في كل المجالات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع جهاز تنمية الموارد البشرية وشباب الخريجين بالقاهرة.

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وقال «عبدالعال»، إن المحافظة تعمل على توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع جهاز تشغيل شباب الخريجين من خلال تقديم دورات تدريبية ومتقدمة في مجالات الحرف اليدوية والتدريب على الحاسب الآلي واللغات لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف والتشغيل لتوفير فرص عمل جادة لشباب الخريجين.

وأكد المحافظ أن المحافظة بصدد التوسع في تنظيم تلك المعارض لتشجيع الشباب على تسويق منتجاتهم، وأصدر تعليماته بتشغيل المعرض بصفة دائمة طبقاً لاحتياجات الموسم على مدار العام لتوفير السلع المطلوبة للمواطنين بأسعار مناسبة.

ورافق المحافظ المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ومحمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، وخالد شحاتة، رئيس حي السلام أول، والدكتورة رانيا حسن، مدير مركز تنمية الموارد البشرية بالقاهرة.