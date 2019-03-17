شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع.. مصر تفوز برئاسة المجلس العربي للمياه حتى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، بإجماع كل أعضاء الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، برئاسة المجلس خلال دورته الخامسة 2019-2021، في الانتخابات التي أجريت، مساء أمس، بالتصويت الحر المباشر لاختيار 20 عضوًا جديدًا بمجلس المحافظين.

وأعلن الدكتور وليد عبدالرحمن، نائب رئيس المجلس العربى للمياه، رئيس لجنة الانتخابات، اليوم الأحد، فوز كل من الآتية أسماؤهم من مصر بعدد 11 ممثلًا في مجلس المحافظين، منهم الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه:

- د. طارق أحمد السمان، مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية- المركز القومى لبحوث المياه.

- د. محمد صفوت عبدالدايم، أستاذ متفرغ المركز القومى لبحوث المياه .

- الدكتور على أبوسبع، المدير العام للمركز الدولي للبحوث بالمناطق الجافة.

- الدكتور خالد أبوزيد، ممثل مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا.

- الكيميائي سعد أبوالمعاطي، ممثل شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

- المهندس ممدوح رسلان، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- الدكتور حسن كامل راتب، ممثل مجموعة شركات سما.

- الدكتور محمد رؤوف درويش، ممثل المكتب الاستشاري الهندسي درويش.

- الدكتور خالد عبدالحي رمضان، ممثل المركز القومي لبحوث المياه.

- الدكتور ممدوح عنتر، ممثل قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

وفوز كل من الآتية أسماؤهم من السعودية (4 مرشحين):

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- الدكتور عبدالملك آل الشيخ، ممثل جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه.

- الدكتور عبدالعزيز الطرياق، ممثل معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء.

- الدكتور وليد عبدالرحمن، ممثل أكوا القابضة.

- الدكتور صالح بكر الطيار، ممثل مركز الدراسات العربي الأوروبي.

وفوز كل من الآتية أسماؤهم من السودان (مرشحان):

- الدكتور إبراهيم الدخيري، ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

- د. عابدين صالح، أستاذ الهندسة المدنية، قسم الهندسة المدنية جامعة الخرطوم.

وفوز الدكتور عدنان عايش، أستاذ مساعد، جامعة الأزهر، من (فلسطين).

ومن لبنان، فاز ناصر نصر الله، رئيس مؤسسة إبراهيم عبدالعال للتنمية المستدامة.

ومن إيطاليا، فازت الدكتورة رولا خضرة، ممثل معهد باري الدولي للعلوم الزراعية لحوض البحر المتوسط، (إيطاليا).

كما تم إقرار تعيين 22 مرشحا من قبل حكوماتهم وسلطاتهم الرسمية بالدول العربية.

وعقد مجلس المحافظين أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمود أبوزيد لاستعراض خطة عمل المجلس للثلاث سنوات القادمة 2019-2021، وتنفيذ استراتيجية المياه الخاصة بالمجلس العربي للمياه والتي تهدف إلى توطيد الشراكة الفعالة مع شركاء التنمية لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية، وذلك عن طريق التعاون المثمر بين القطاعات المختلفة والأطراف المعنية المتعددة والعمل بالمناهج المشتركة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية من أجل تعزيز الحلول المتكاملة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى بداية الاجتماع، عبر الدكتور محمود أبوزيد بعد انتخابه لتولي تلك المهمة عن شكره وامتنانه للجمعية العمومية على ثقتهم في دعم مصر لرئاسة المجلس العربى للدورة الخامسة على التوالي، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية التعاون العربي في كل المجالات من خلال آليات تلبي طموحات الشعوب العربية، ومشيرًا إلى اهتمام الرئيس بتحقيق الأمن المائي والغذائي لكل الشعوب العربية.

وأكد د.أبوزيد حرصه على تنفيذ استراتيجية المجلس الرامية إلى توحيد الجهود العربية وبناء الجسور للربط بين أهداف التنمية المستدامة، والعمل على خلق شراكات فعالة وتشجيع التنسيق بين المشروعات والمبادرات الجارية بغرض تحقيق أعلى فائدة من الأنشطة التعاونية المتكاملة، والتأكد من صحة ودقة النتائج وتحقيق الحد الأقصى من فوائد التمويل وتجنب التكرار في الأنشطة.

وأشار إلى أهمية بناء القدرات على مستوى الأفراد والمؤسسات وزيادة الوعي بمشكلات المياه عن طريق تعميق المفاهيم المتعلقة بموارد المياه المشتركة بهدف زيادة التنسيق والتطوير وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، وإنشاء نظم معلومات مائية وشبكات متخصصة والقيام بأبحاث علمية متقدمة ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر المنطقة العربية، وتحسين خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي عن طريق رفع كفاءة استخدام المياه وتشجيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية والاستثمار في قطاع المياه.