شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ١٩٤٠ مواطنًا بقرعة الحج في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، ظهر الأحد، فعاليات إجراء القرعة العلنية الإلكترونية للحج لهذا العام، التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد، بحضور القيادات الأمنية بالمحافظة.

وهنأ نائب المحافظ الفائزين بالقرعة لهذا العام، مؤكدًا حرص الجميع على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للتمتع بأداء مناسك الحج في ظل مناخ آمن، ووجههم بالالتزام بتعليمات بعثة الحج المرافقة لهم حفاظًا على أمنهم وسلامتهم وحرصًا على ظهورهم بالمظهر المشرف بالأراضى المقدسة.

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من جانبه، قال مدير أمن الإسكندرية، إن عدد المتقدمين الإجمالي بالمحافظة لهذا العام بلغ ١٠٨٣٤ مواطنًا، ممن تقدموا من خلال المنافذ الرسمية التى تم إعلانها من قبل وزارة الداخلية، والموزعين على ١٨ قسم شرطة بالمحافظة. وأوضح أن عدد الفائزين ١٩٤٠ مواطنًا، تم تخصيص ١٩٥ تأشيرة لكبار السن بنسبة ١٠٪؜ من مخصص المحافظة ، بالإضافة إلى ٤٨٥ تأشيرة احتياطية ، بنسبة ٢٥ ٪؜ من مخصص المحافظة.

وبدأت فعاليات إجراء القرعة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقبها إجراء القرعة العلنية والإعلان عن الفائزين وسط فرحة عارمة من المواطنين الفائزين.

ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.