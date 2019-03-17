شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: التمويل عامل رئيسي لتحقيق النمو والنهوض بالقارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البحث العلمى صناعة مفرداتها وعناصرها متواجدة في بلادنا، متسائلا: «يا ترى هذه الصناعة لها كفاءتها في مصر ودول أفريقيا مثل كفاءة الدول المتقدمة؟».

وأكد السيسي، خلال كلمته بجلسة مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية بملتقى الشباب العربي الأفريقي، الأحد، أن مصر والدول الأفريقية لديها فقط كفاءة بشرية، وبالتالى احتمالات توافر العقول المتميزة ببلادنا قد تكون أكثر من الدول المتقدمة.

وأضاف: «حتى الدول المتقدمة لديها آليات لجذب العقول المتميزة للصناعة، فضلًا عن توافر التمويل، لذا تتطور الأبحاث العلمية وتتطور التكنولوجيا لديها؛ حيثُ حولوا البحث إلى سلعة بالأسواق يمكن صناعتها والاستفادة منها».

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وأوضح الرئيس أننا نحاول بجودة التعليم أن نعطى للشباب الفرصة لكى ينطلقوا بقدراتهم العقلية ويتميزوا، مضيفًا حتى لو لم أستطع أن أعطى لهم الفرصة من الممكن أن يأخذوا الفرصة في مكان آخر.

وأردف الرئيس أنه في المرحلة الجارية إذا لم نكن نستطيع أن نضع الصناعة في نفس المستوى العالمى فاتركونا نتشارك، موضحًا أنه إذا كان عندنا عقل متميز نصدره للدول، فيجب أن نحصل على نسبة منه.

وتابع: «لو الشاب المصرى سافر في أي دولة وابتكر شيئًا يثرى به البحث العلمى، فمن الممكن أن نبرم بروتوكولًا يضمن حقنا في الحصول على المنتج». وأكد أنه لا بد من توفير التعليم لضمانة تطوير العنصر البشري وإعطائه الفرص، مشيرا إلى أن التمويل عامل رئيسي لتحقيق النمو والنهوض بالقارة الأفريقية.

وأضاف السيسي أنه لابد أن نعطي الثقة لأبنائنا وشبابنا لتشجيعهم على الابتكارات، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي تعمل في هذا المجال منذ 800 عام ولكن شبابنا اقتصروا الطريق علينا بمجهودهم.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن صناعة البحث العلمي تقدمت في الدول المتقدمة ونجحت بسبب استقرار الآليات واستمرار الكفاءة المطلوبة، مؤكدا أن الدولة تبذل ما في وسعها لإعطاء الفرصة للعقول المتفردة والمتميزة.