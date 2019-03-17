شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الآثار في المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة أبومينا الأثرية ببرج العرب، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

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وقال المهندس وعدالله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات، إن تطوير المنطقة يتضمن رفع كفاءة لوحات الكهرباء والكنترول الخاصة بتشغيل الطلمبات، ورفع مواسير الآبار لعمل الصيانة والتطهير لها، وتعديل مناسيب خطوط الطرد، وتنمية بعض الآبار وعمل التجارب اللازمة لها، بحضور مُمثلين عن معهد بحوث المياه، ومعهد بحوث الصرف.

وأشار إلى أن الطلمبات المخصصة للتركيب داخل الآبار لرفع المياه يبلغ عددها 170 طلمبة، وسيتم تسلّمها خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يتم تصنيعها خصيصًا في إيطاليا لهذا المشروع.

وأضاف محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل، أن مشروع التطوير تضمن أيضًا إزالة الحشائش الموجودة داخل المنطقة، مؤكدًا أن مشروع رفع المياه الجوفية بالمنطقة يعد من أولويات الوزارة لرفع المنطقة من القائمة الحمراء في اليونسكو، حيث إن المياه الجوفية هي بمثابة التهديد الأكبر للموقع، ومن المخطط الانتهاء منه بحلول نهاية هذا العام.