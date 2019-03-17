«التعليم» تطرح نموذجين تدريبيين لامتحانات الثانوية العامة على موقعها الإلكتروني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرح نموذجين تدريبيين للمواد التي تدرس باللغة العربية ومواد التراجم لطلبة الشهادة الثانوية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: «http://elearning.moe.gov.eg/»
جاء ذلك استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل أجهزتها وقطاعاتها؛ للإعداد لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019.
وأضاف «حجازي» أن النموذجين الأول والثاني تم إعدادهما في ضوء مواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة.
ووجه «حجازي» رسالة لطلاب وطالبات الثانوية العامة حثهم فيها على ضرورة التدريب على حل أسئلة اختبارات النموذجين الأول الثاني الذي تم رفعهما على موقع الوزارة، الأحد، في كل المواد الدراسية طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية العامة، واعتبارهما تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، متمنيًا للطلاب النجاح والتفوق في امتحانات هذا العام.
جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8/6/2019، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3/7/2019.
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