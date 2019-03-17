شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تطرح نموذجين تدريبيين لامتحانات الثانوية العامة على موقعها الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرح نموذجين تدريبيين للمواد التي تدرس ‏باللغة العربية ومواد التراجم لطلبة الشهادة الثانوية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك على ‏الرابط الإلكتروني التالي:‏ «http://elearning.moe.gov.eg/»

جاء ذلك استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل ‏أجهزتها وقطاعاتها؛ للإعداد لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة ‏الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019‏.

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وأضاف «حجازي» أن النموذجين الأول والثاني تم إعدادهما في ضوء ‏مواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم ‏التربوي، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة.‏

ووجه «حجازي» رسالة لطلاب وطالبات الثانوية العامة حثهم فيها على ‏ضرورة التدريب على حل أسئلة اختبارات النموذجين الأول الثاني الذي تم رفعهما ‏على موقع الوزارة، الأحد، في كل المواد الدراسية طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية ‏العامة، واعتبارهما تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، متمنيًا ‏للطلاب النجاح والتفوق في امتحانات هذا العام.‏

جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام ‏الدراسي الحالي 2018/2019 اعتبارًا من يوم السبت ‏الموافق 8/6/2019، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3/7/2019.‏