«الروتاري» يجري 120 جراحة بالمجان في قافلة طبية بالأقصر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستضيف لجنة القوافل الطبية بأندية المنطقة الروتارية مصر، برئاسة الدكتورة إيمان سلام، فريق روتابلاست الأمريكي المتخصص في جراحات التجميل والتخدير والأسنان والأطفال، لإجراء جراحات مجانية لأبناء محافظة الأقصر.
وأجرى الفريق الطبي المكون من 26 طبيبًا متخصصًا وممرضات على مستويات عالمية، الكشف الطبي على 225 مريضًا في جراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وتصليح ما بعد الحروق، وتم التحضير لإجراء 120 جراحة تتم على 8 أيام متتالية.
وتستضيف لجنة القوافل الطبية، الفريق الأمريكي تحت رعاية محافظ المنطقة الروتارية عبدالحميد العوا، خلال الفترة ما بين 13 و22 مارس الجاري، لإجراء الجراحات المقررة بالمجان.
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