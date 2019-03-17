شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن نتائج اختبارات المشاركين في مسابقة العقود المؤقتة‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج اختبارات المشاركين في مسابقة العقود المؤقتة، عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ويمكن للمشاركين تصفح الرابط التالي للاطلاع على نتيجته، http://tempcontract.emis.gov.eg.

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، إن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليًا للإدارات 149 ألفا و42 شخصًا، وعدد من لم يسلموا ملفاتهم 280 ألفا و958 شخصًا، ومنهم من استوفى الشروط وعددهم 70 ألفا و557 شخصًا، ومن لم يستوف الشروط 85 ألفًا و485 شخصًا، ومن حضر الاختبار فعليًا 65 ألفا و561 شخصًا، نجح منهم 46 ألفا، ورسب 19 ألفًا، وعدد التظلمات 3939 تظلمًا من عدم استيفاء شروط المسابقة وتم تشكيل لجنة لفحصها جميعا، علمًا بأنه تم السماح للمتغيبين عن الاختبار للحضور يوم الثلاثاء المقبل للاختبار لعدد 5084 شخصًا.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

وأعلنت الوزارة أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون يوم اختبار المتغيبين، والثلاثاء المقبل حتى الخميس سيتاح للمتقدمين غير المستوفين أوراقهم أن يسلموا الأوراق إلى المديرية (ليس الإدارة) لضمها للملف ومراجعة الملف مرة أخرى.

وتم تشكيل لجنة بالوزارة لفحص التظلمات المقدمة من المتقدمين المستبعدين وسيتم الرد عليها خلال هذا الأسبوع. ومواعيد التعاقد مع من وقع عليهم الاختيار ستكون بداية من الثلاثاء لمدة أسبوع.

وستعلن إتاحة التظلمات في نتائج الاختبارات بداية من الإثنين ولمدة أسبوع بعد سداد الرسوم المقررة والمراجعة ستكون بديوان عام الوزارة خلال الأسبوع المقبل، وتسلّم الملفات لغير المستوفين للشروط ستبدأ من يوم 15 إبريل المقبل.