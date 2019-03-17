شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق محمود نظمى قاتل ابنيه "ريان ومحمد" للمفتى و17 إبريل النطق بالحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، إحالة أوراق محمود نظمى السيد، المتهم بقتل ابنيه ريان ومحمد، عن طريق إلقاءهم داخل نهر النيل من أعلى كوبرى فارسكور بدمياط خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك وتحديد جلسة 17 إبريل للنطق بالحكم.

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