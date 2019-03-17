شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب غربى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بلغت شدته الأولية 4.5 درجة على مقياس ريختر جزيرة "زاكينثوس" الواقعة غربى اليونان، دون ورود أى تقارير عن وقوع أضرار.

وأفاد معهد آثينا للدراسات الجيوديناميكية -حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، بأن الزلزال وقع فى تمام الساعة 1:49 بعد ظهر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، مضيفا أن مركز الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترا شرقى زاكينثوس وكان على عمق 23.2 كيلومتر.

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تجدر الإشارة إلى أن اليونان تقع فى منطقة معرضة للزلازل، وغالبا ما تحدث فيها هزات أرضية بنفس الشدة.

وكانت جزيرة زاكينثوس قد ضربها زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر فى 26 من أكتوبر الماضي، تبعه عشرات الهزات الارتدادية التى بلغت قوتها 4.0 درجات على الأقل.