شكرا لقرائتكم خبر عن محامى محمود نظمى: موكلى ارتكب جريمة قتل ابنيه "ريان ومحمد" تحت تأثير مخدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الستار جاد محامى محمود نظمى، المتهم بقتل ابنيه "ريان ومحمد" أمام محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، إن موكله ارتكب جريمة قتل أبنائه أثناء وقوعه تحت تأثير المخدرات التى كان يتناولها.

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واستند المحامى، فى دفعه بأن المتهم ارتكاب الجريمة تحت تأثير المخدرات بقوله، بأنه تم أخذ عينة من دماء المتهم، وتم تحليها، والذى ثبت تعاطيه الحشيش والترمادول، وسؤال الدكتور مدحت صقر بأنه بعد أخذ العينة تبين أن تأثير هذه المدة تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وهو ما يؤكد أن التحليل العلمى بأن غياب العقل تحت تأثير المخدرة يبطل الاعتراف لوجود مواد مخدرة فى الدم .

وكانت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، باشرت نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018، والمتهم فيها محمود نظمى السيد، بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق إلقاءهم داخل نهر النيل من اعلى كوبرى فارسكور خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.