الداخلية توقف "سلسال الدم" في خصومة ثأرية بين 4 عائلات بسوهاج وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة سوهاج، في النزاع القائم بينهما.

وعقدت الأجهزة الأمنية جلسة صُلح أخرى بأسيوط بين أطراف إحدى العائلات بناحية قرية مير دائرة مركز شرطة القوصية في النزاع القائم بينهما، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، حيث تم التوفيق والصلح بين جميع الأطراف، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كلاً منهم بعدم التعرض للآخر.