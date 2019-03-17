بسبب خلافات مع والدته .. ضبط مسجل خطر اختطف طفل وقتله في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، من ضبط المتهم الرئيسي باختطاف طفل وقتله، وبحوزته سلاح ناري وذخائر.

تلقى مركز شرطة القوصية بلاغًا من "نوال.ع"، 25 سنة "ربة منزل" بغياب نجلها "حسن س"، 5 سنوات، عقب خروجه من المنزل والعثور على جثته داخل زراعات بدائرة المركز.

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أسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "مرجان.ع"، وشهرته "سرحان" بالاشتراك مع "راضي.م"، مزارع (سبق ضبطه)، وذلك إثر وجود خلافات بين المتهم (الأول) بوالدة الطفل، فقام بالاستعانة بالمتهم الثاني لاستدراج الطفل وقتله.

أفادت التحريات أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في قضيتين (سلاح وذخيرة واستعراض قوة) محكوم عليه فيهما بالسجن 4 سنوات مع الشغل، مطلوب ضبطه وإحضاره في 7 قضايا (قتل، شروع في قتل، سلاح واستعراض قوة وإتلاف، سلاح وذخيرة، حيازة ذخائر)، مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين "تبديد" محكوم عليه فيهما بالحبس لمدة 4 أشهر، وضُبط بحوزته (بندقية آلية، و25 طلقة من ذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة.