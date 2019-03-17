الحرارة تصل 32 ببعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود طقس اليوم استقرار نسبي في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء منذ الساعات الأولى من الصباح، والشمس كانت ساطعة طوال اليوم.

وأضاف شاهين لمصراوي، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة ارتفعت اليوم درجتين عن أمس، وسجلت على القاهرة 21 درجة، مؤكدا أن درجات الحرارة سترتفع بشكل تدريجي خلال الثلاثة أيام المقبلة لكنها ستكون بشكل طفيف.

وتابع: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد غدا الاثنين، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط أمطار ونشاط للرياح.

Advertisements

وقال إن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على السواحل الشمالية الغربية 21- 11، والسواحل الشمالية 21- 12، الوجة البحري والقاهرة 24- 12 ، شمال الصعيد 25 - 11، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 - 13، وتكون الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس الشبورة الصباحية، بينما تكون حالة الجو مشمس في جنوب الصعيد.

وأكد: "تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية فقط، وتكون من خفيفة إلى متوسطة وليس لها تأثير على الأنشطة اليومية، ويستمر الطقس بعد غد الثلاثاء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا".

وتصل درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية الغربية 21- 11، والسواحل الشمالية 21- 12، الوجة البحري والقاهرة 25- 12 ، شمال الصعيد 27 - 15، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 - 10، وتكون الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس الشبورة الصباحية.

وعن الرياح المحملة بالأتربة، أكد شاهين أنه يوجد هدوء نسبي في سرعة الرياح تستمر حتى يوم الخميس المقبل على أغلب أنحاء الجمهورية.