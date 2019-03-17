رائد أعمال إفريقي: كوريا تستخدم الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد توماس سيجون رجل الأعمال البريطاني ورائد أعمال من أصول إفريقية على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات الطبية والصحية إذ يؤثر ذلك بالإيجاب على تقديم الخدمات على مدار السنوات الخمسة عشرة القادمة، موضحا أنه يهتم بكيفية تطبيق البحث العلمي.

وقال "إن دول مثل كوريا الجنوبية تستثمر ملياري دولار في الرعاية الصحية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، مشددا على ضرورة اتجاه دولنا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى وجود شركة تستخدم تقنية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي يتم اكتشاف من خلالها أسباب بكاء الطفل.

وأكد توماس سيجون على ضرورة توفير التمويل المناسب والكافي للشباب حتى يتم تمويل الشركات الناشئة في مجال الخدمات الطبية، كما أنه يتعين على الحكومات خلق البيئة التمكينية للاستثمار في مجال الشركات الناشئة في المجال الطبي، وتحفيز الأثرياء على الاستثمار فيها.​