بالصور.. افتتاح معرض الكتاب السادس بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
افتتح معرض المنيا السادس للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، اليوم الأحد، بالمكتبة المركزية لجامعة المنيا، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين العساسي نائب رئيس هيئة الكتاب، الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، الدكتور أبوبكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة، وإيمان إبراهيم رئيس المكتبة المركزية.
وحسب بيان، اليوم، يستمر المعرض لمدة عشرة أيام، ويضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب من النشر العام والسلاسل التي تصدرها الهيئة بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة.
ويأتي المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة في الوصول بالكتاب لمختلف محافظات الجمهورية، وإقامة المعارض بجامعات مصر لإتاحة الكتاب للطلبة بأرخص الأسعار.
ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.
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