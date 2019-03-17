مصر | حجز محاكمة متهم بـ"استعراض القوة والتجمهر بالزاوية" لـ20 مارس للحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة متهم بـ"استعراض القوة والتجمهر بالزاوية" لـ20 مارس للحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره حجز إعادة إجراءات محاكمة الشافعي محمد الشافعي المتهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة لجلسة 20 مارس الجاري للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولي وسعيد شلبي وجمال أحمد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.