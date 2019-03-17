مصر | تأجيل طعون المتهمين بقضية داعش دمياط لجلسة 7 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعون المتهمين بقضية داعش دمياط لجلسة 7 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة النقض، الأحد، طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية داعش دمياط"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 15 سنة للمؤبد لـ 7 أبريل، لاستمرار المرافعة.

وفي 22 فبراير 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقا ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية متصلة بـ"داعش" في دمياط.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات تأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد بـ"سوريا، والعراق"