مصر | "فحص هوية" وتحليل مخدرات".. تكدس مروري في شارع السودان

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توقف شارع السودان في الاتجاه من فيصل إلى إمبابة، وذلك لتنفيذ أوامر الادارة العامة لمرور الجيزة بتفحص بطاقات الهوية، والوقوف على الحالة الانضباطية لدى السائقين.

وفي سياق متصل فقد صرح مصدر أمني للفجر، أنه يتم اختيار عينات عشوائية لتحليل المواد المخدرة، نظرا لتوجيهات وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور بالوقوف على الحاله الصحية للسائقين ضد تعاطيهم المواد المخدرة.