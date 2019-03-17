مصر | احتفالا بعيد الأم.. وفد من "أمن القاهرة" يزور دور رعاية مسنات بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالا بعيد الأم.. وفد من "أمن القاهرة" يزور دور رعاية مسنات بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد من مديرية أمن القاهرة بقيادة العميد حنان هجرس مدير قطاع حقوق الإنسان بالمديرية مكون من ضباط وضابطات المديرية، لإحدى دور رعاية المُسنات بمنطقة مصر الجديدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وقرب الاحتفال بعيد الأم.

وتضمنت الزيارة تقديم الهدايا والورود لنزلاء الدار، وقضاء يوم ترفيهي معهن، وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدار والقائمين عليه وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل تلك المبادرات.

وتأتي تلك الزيارة في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى العديد من المبادرات الإنسانية بهدف بناء الثقة مع كافة فئات المجتمع، وإيماناً بدور المرأة المصرية ورسالتها في خدمة المجتمع ‎