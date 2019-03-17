مصر | "حسن".. حكاية طفل قتله مسجل خطر ورماه في الزراعات وثأر له "الأمن العام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حسن".. حكاية طفل قتله مسجل خطر ورماه في الزراعات وثأر له "الأمن العام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عنصر إجرامي شديد الخطورة مرتكب واقعة خطف وقتل طفل بأسيوط.
وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من ربة منزل "نوال .ع.أ"، مُقيمة دائرة قسم شرطة مركز القوصية، بغياب نجلها "حسن.س.ح"، 5 سنوات عقب خروجه من المنزل والعثور على جثته داخل زراعات بدائرة المركز.
وأسفرت جهود فريق البحث عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة العنصر الإجرامي شديد الخطورة "مرجان.ع.ع" وشهرته "سرحان" ، وهو المتهم الرئيسي في واقعة الخطف والقتل بالاشتراك مع آخر يدعى "راضي.م.ع"، مزارع، (سبق ضبطه) وذلك إثر وجود خلافات بين المتهم (الأول) بوالدة الطفل.
فقام بالاستعانة بالمتهم الثاني لاستدراج الطفل وقتله، وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم، والسابق اتهامه في 5 قضايا والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين (سلاح وذخيرة واستعراض قوة) محكوم عليه فيهما بالسجن 4 سنوات مع الشغل، مطلوب ضبطه وإحضاره في 7 قضايا (قتل، شروع في قتل، سلاح واستعراض قوة وإتلاف، سلاح وذخيرة، حيازة ذخائر)، مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي "تبديد" محكوم عليه فيهما بالحبس لمدة 4 أشهر.
وعثر بحوزته (بندقية آلية و25 طلقة من ذات العيار) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأمن العام يضبط مختطفي طفل بسبب خلافات مع والده بالأقصر
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، من ضبط 4 أشخاص من مرتكبى واقعة إختطاف طفل لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل، وإعادته سالمًا إلى أهليته بالأقصر.
وتلقى مركز شرطة إسنا بلاغا من سيد أ. م- تاجر، ومُقيم بدائرة المركز، بإتهامه " مساعد.م.ع" تاجر "، بأنه وراء قيام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف نجله "محمد، 4 سنوات " من أمام مسكنه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما ومطالبته له بسداد مبلغ 700 ألف جنيه نظير معاملات تجارية بينهما، وسابقة تهديده بخطف أحد أبنائه.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالأقصر وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من: مساعد م. ى "تاجر "، محمد ن. ع "عاطل"، عبدالوهاب ع. أ "مزارع"، محمود ع. ع "مزارع"، يونس م. ى، "عاطل"وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا المتهم الخامس.
وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وقرر أنه دائن لوالد الطفل المختطف بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، نظير مشاركتهما فى التجارة، وإتفاقه مع المتهم الثانى على إختطاف نجل المبلغ، وفى سبيل ذلك قام بإعطائه مبلغ 1800 جنيه ودراجة نارية خاصة به لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم إعادة الطفل إلى أهليته سالمًا (جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.