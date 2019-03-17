مصر | "حسن".. حكاية طفل قتله مسجل خطر ورماه في الزراعات وثأر له "الأمن العام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حسن".. حكاية طفل قتله مسجل خطر ورماه في الزراعات وثأر له "الأمن العام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عنصر إجرامي شديد الخطورة مرتكب واقعة خطف وقتل طفل بأسيوط.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من ربة منزل "نوال .ع.أ"، مُقيمة دائرة قسم شرطة مركز القوصية، بغياب نجلها "حسن.س.ح"، 5 سنوات عقب خروجه من المنزل والعثور على جثته داخل زراعات بدائرة المركز.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة العنصر الإجرامي شديد الخطورة "مرجان.ع.ع" وشهرته "سرحان" ، وهو المتهم الرئيسي في واقعة الخطف والقتل بالاشتراك مع آخر يدعى "راضي.م.ع"، مزارع، (سبق ضبطه) وذلك إثر وجود خلافات بين المتهم (الأول) بوالدة الطفل.

فقام بالاستعانة بالمتهم الثاني لاستدراج الطفل وقتله، وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم، والسابق اتهامه في 5 قضايا والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين (سلاح وذخيرة واستعراض قوة) محكوم عليه فيهما بالسجن 4 سنوات مع الشغل، مطلوب ضبطه وإحضاره في 7 قضايا (قتل، شروع في قتل، سلاح واستعراض قوة وإتلاف، سلاح وذخيرة، حيازة ذخائر)، مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي "تبديد" محكوم عليه فيهما بالحبس لمدة 4 أشهر.

وعثر بحوزته (بندقية آلية و25 طلقة من ذات العيار) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.