مصر | القبض على أبطال فيديو تعذيب مواطن بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على أبطال فيديو تعذيب مواطن بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مباحث كفر الشيخ، من ضبط أبطال فيديو التعدي على حداد بالضرب وإصابته بسبب خلافات بينهما.

وتلقى مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ إخطار من أحد المستشفيات بوصول "أحمد. أ. أ"، حداد، مقيم بقرية الكوم الكبير بدائرة مركز شرطة دسوق، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، واتهامه "حسام. ع. م"، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهما بسبب الجيرة.

وتم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أنكر، وأضاف بقيام المجني عليه بإطلاق "كلب" يملكه تجاهه، بقصد إصابته مما نتج عنه إصابته بخدوش وسحجات بالساقين، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله.

وأثناء السير في خطة البحث رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي بالضرب على المجني عليه داخل أرض زراعية بجوار القرية محل إقامة المجني عليه بالاشتراك مع المتهم سالف الذكر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دسوق من تحدييدهم وضبطهم وجميعهم مقيمون بذات القرية محل إقامة المجنى عليه بدائرة مركز شرطة دسوق.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات مع المجني عليه لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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