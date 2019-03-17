مصر | القبض على أبطال فيديو تعذيب مواطن بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على أبطال فيديو تعذيب مواطن بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مباحث كفر الشيخ، من ضبط أبطال فيديو التعدي على حداد بالضرب وإصابته بسبب خلافات بينهما.
وتلقى مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ إخطار من أحد المستشفيات بوصول "أحمد. أ. أ"، حداد، مقيم بقرية الكوم الكبير بدائرة مركز شرطة دسوق، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، واتهامه "حسام. ع. م"، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهما بسبب الجيرة.
وتم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أنكر، وأضاف بقيام المجني عليه بإطلاق "كلب" يملكه تجاهه، بقصد إصابته مما نتج عنه إصابته بخدوش وسحجات بالساقين، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله.
وأثناء السير في خطة البحث رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي بالضرب على المجني عليه داخل أرض زراعية بجوار القرية محل إقامة المجني عليه بالاشتراك مع المتهم سالف الذكر.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دسوق من تحدييدهم وضبطهم وجميعهم مقيمون بذات القرية محل إقامة المجنى عليه بدائرة مركز شرطة دسوق.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات مع المجني عليه لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأمن العام يضبط مختطفي طفل بسبب خلافات مع والده بالأقصر
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، من ضبط 4 أشخاص من مرتكبى واقعة إختطاف طفل لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل، وإعادته سالمًا إلى أهليته بالأقصر.
وتلقى مركز شرطة إسنا بلاغا من سيد أ. م- تاجر، ومُقيم بدائرة المركز، بإتهامه " مساعد.م.ع" تاجر "، بأنه وراء قيام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف نجله "محمد، 4 سنوات " من أمام مسكنه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما ومطالبته له بسداد مبلغ 700 ألف جنيه نظير معاملات تجارية بينهما، وسابقة تهديده بخطف أحد أبنائه.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالأقصر وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من: مساعد م. ى "تاجر "، محمد ن. ع "عاطل"، عبدالوهاب ع. أ "مزارع"، محمود ع. ع "مزارع"، يونس م. ى، "عاطل"وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا المتهم الخامس.
وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وقرر أنه دائن لوالد الطفل المختطف بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، نظير مشاركتهما فى التجارة، وإتفاقه مع المتهم الثانى على إختطاف نجل المبلغ، وفى سبيل ذلك قام بإعطائه مبلغ 1800 جنيه ودراجة نارية خاصة به لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم إعادة الطفل إلى أهليته سالمًا (جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.