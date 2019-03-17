مصر | القبض على مسئولين بالدقهلية مكنا آخرين من بناء عقارات مخالفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مسئولين بالدقهلية مكنا آخرين من بناء عقارات مخالفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، القبض على اثنين من مسئولي المحليات بالدقهلية لقيامهما بالتواطؤ مع بعض الأشخاص وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص.

وتعود البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة طلخا بالدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهم، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المخالفات مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

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وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام "عبد العزيز.ع"، مراجع عام بالتنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا "سابقاً" وحالياً بالمعاش، "محمود.م"، فنى شئون هندسية بذات المجلس، ومقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا؛ باستغلال موقعهما الوظيفي في غضون الفترة من عام 2013 / 2014 إبان فترة عملهما بمجلس مركز ومدينة طلخا والتواطؤ مع "عبدالعزيز.ع"، مقاول، "محمد.ح"، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، "رضا.ع"، صاحب مكتب استيراد وتصدير وتجارة سيارات، ومقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية.

بشأن مخالفة المذكورين شروط الترخيص الممنوحة لهم بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وبناء أدوار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، وتأكد ذلك بتقرير مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية لفحص العقارات، وبسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات المجلس، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.