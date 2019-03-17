مصر | "الداخلية" تضبط 114 طربة حشيش و12 كيلو بانجو قبل ترويجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تضبط 114 طربة حشيش و12 كيلو بانجو قبل ترويجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن ( القاهرة ، الإسكندرية ، مطروح ، الدقهلية ) وقطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية للامن العام واللواء مجدى السمرى مساعد وزيرالداخلية لمكافحة المخدرات عن ضبط ( 114 طربة لمخدر الحشيش ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 12 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 550 جرام ) ، وذلك فى أكمنه أمنية أعدت لضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.