مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بالاسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بالاسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مباحث الإسكندرية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص صغير الحجم" بسرقة أحد الأشخاص كرهاً عنه بالطريق الصحراوى بمنطقة مرغم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وعلى الفور تم إخطار الأكمنة والأقوال الأمنية المنتشرة بذات الطريق ، حيث تمكنت إحداها من مشاهدة السيارة "محل البلاغ" فقامت القوة بملاحقتها حتى تم ضبطها بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وضبط مستقليها وهم كلٍ من: قائد السيارة "أحمد.ع.ع"، عاطل، و"محمود.ع.ت"، عاطل ، ومقيم بدائرة القسم ، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" ، "جلال.م.ج" عاطل ،وبحوزته سلاح أبيض "سكين" ، "وليد.أ.م" ، عاطل ، وبحوزته طبنجة مُحدث صوت "بدون ذخيرة"، زوجة الرابع "سماح.ف.د" ، وبصحبتها ثلاثة من أنجالها .

وأثناء ذلك حضر المجني عليه "أحمد.م.ع"، وقرر بأنه عقب استقلاله السيارة محل الضبط من ميدان الكيلو 21 تجاه الطريق الصحراوى ، فوجئ بقيام المتهمين المضبوطين بسرقته كرهاً عنه تحت تهديد السلاح ، وإحداث إصابته ، وفروا هاربين بالسيارة ، وبتفتيش السيارة عثر على متعلقات المجنى عليه عبارة عن حقيبة ملابسه بداخلها (ملابس ، هاتف محمول ، مبلغ 600 جنيهاً ) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .