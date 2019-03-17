مصر | سقوط عجلاتي حول شقته لورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأطفيح

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داهم رجال مباحث الجيزة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بمركز أطفيح وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة اخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة اطفيح مفادها قيام "عيد. س. م"، 52 سنة، عجلاتي ومقيم قرية الكريمات، دائرة المركز، المسجل شقي خطر تحت رقم 16 فئة ب نشاط مستمر سلاح والسابق اتهامه في 13 قضية سلاح بدون ترخيص، تبديد، مخدرات اخرهم القضية رقم 6312015 اداري مركز اطفيح سلاح بدون ترخيص، بتصنيع أسلحة نارية متخذا من مسكنه ورشه وكرا لمزاولة نشاطه الاجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم استهداف مسكن المتحري عنه وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بداخله علي 3 بنادق خرطوش مفككه، 2 فرد خرطوش محلي النع عيار 12 مم، 3 دبشك منفصل، 4 صفيحة منشار حدادي، صاروخ حدادي، 4 أسطوانات صاروخ مختلفة الاحجام، 2 مبرد حدادي، مثقاب يستخدم في خشخة الماسورة، بنط منشار حدادي صغير الحجم، 6 ياي مختلف الاشكال والاحجام، حربي يدوي، 5 ابرة ضرب نار، 6 طارق، مسمار معد لابرة ضرب نار، 2 تتك، قطعة امان لبندقية محلي الصنع، جزء هيكلي لطبنجه عيار 6.5 مم، 2 زجاجة زيت لتنظيف السلاح، مطرقة متوسطة الحجم، اسبراي اسود اللون، شاكوش مطرقة، مفك عادجي، كماشة كبيرة الحجم، قطعة شنبر تستخدم في تصنيع السلاح المحلي، 2 قطعة حديدية لاجناب بندقية محلي الصنع، 7 قطع ماسورة من الصلب متوسطة الحجم تستخدم في صناعة الفرد المحلي.

وبمواجهة اعترف خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع واصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

