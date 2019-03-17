أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن أوضاع عمال التشجير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن أوضاع عمال التشجير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزراء الزراعة والمالية والتخطيط، بشأن تثبيت عمال التشجير العاملين بنظام العقد المؤقت في المديريات التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات.

وقال الدويك في طلبه: "إن هؤلاء العمال يقدر عددهم بـ 52 ألف عامل، وأغلبهم يعمل منذ أكثر من 25 عامًا، ويتقاضون مكافآت متدنية تتراوح من 40 إلى 60 جنيهًا شهريًا، وقطاع عريض منهم، حاصل على مؤهلات عليا، ويعانون من عدم الصرف منذ عام 2009، مؤكدًا أن مشكلة عمال التشجير، ليست حديثة العهد، وإنما تعود إلى عهد وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي، ثم تدخل رضا إسماعيل، وزير الزراعة الأسبق في عام 2011، وأصدر قرارا وزاريا رقم 202 لسنة 2011، والذي ينص على تثبيت 50 % من العمالة المؤقتة بقطاع التشجير في جميع المحافظات.

وتابع: "في 23 مارس 2014، وافق وزير الزراعة السابق الدكتور أيمن أبو حديد، في ذلك الوقت على تثبيت هؤلاء العاملين بقطاع التشجير على 3 مراحل في 11 محافظة، وصرف مستحقاتهم المتأخرة، ومنذ ذلك الوقت لم تُنفذ هذه القرارات على أرض الواقع"، مؤكدًا أن ما يزيد من معاناة هؤلاء العاملين، أنهم يواجهون ظروف حياتية ومعيشية قاسية، فلا يخفى على أحد حالة الغلاء الكبير التي يعانيها المواطن المصري".