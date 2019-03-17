أخبار مصر | الجيزة تستعد لاستقبال قرعة كأس الأمم الأفريقية بالاهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تستعد لاستقبال قرعة كأس الأمم الأفريقية بالاهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال أجراء قرعة كاس الأمم الأفريقية، يوم 12 أبريل المقبل، بمنطقة الأهرامات الأثرية بجوار تمثال أبو الهول، بحضور العديد من الوفود الأفريقية والدولية المشاركة بالحدث.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال تجميل الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية ودعمها بالزهور ولافتات الترحيب بالزوار والمشاركين فى ذلك الحدث الكبير.

وأشار إلى أن كافة المناطق الأثرية بالمحافظة ستظهر بأزهى صورها خلال فعاليات كاس الأمم الأفريقية لأستقبال الوفود السياحية للدول المشاركة فى البطولة.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالأستمرار فى رفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمناطق الاثرية وتجميلها وصيانة الطرق والشوارع المؤدية لها.

كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بالعمل على مدار 24 ساعة لرفع كفاءة النظافة والتجميل والمساحات الخضراء بالطرق الرئيسية وعدم السماح بوجود اى مخلفات والأستمرار فى تجريد الطرق الرئيسية

وأكد راشد فى تصريحات لها انه جارى تطوير شارع الأهرام بالكامل بدءًا من منطقة نصر الدين وحتى شارع مشعل ومرورًا بميدان الرماية حيث يعد أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الأثرية.

وأشار إلى أنه جارٍ تركيب انترلوك على جانبى الطريق بشارع الاهرام للتسهيل علبى المشاه وترميم الارصفة ودهان البلدورات اضافة الى التأكد من كفاءة أعمدة الأنارة بالكامل وصيانة ما يلزم منها.

جاء ذلك خلال جوله تفقد المحافظ خلالها الأعمال الجارى تنفيذها بعدد من القطاعات بالمحافظة بأحياء الدقى والهرم رافقة اللواء محمد رأفت السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة حيث حرص راشد على متابعة أعمال التجميل الجارى تنفيذها بالشوارع الرئيسية.

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محافظة الجيزة: تأهيل وتدريب العاملين لرفع كفاءة العمل

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أعادة تأهيل وتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والاحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل للأستعانه بهم فى رفع كفاءة العمل فى عدد من القطاعات التى تعانى من نقص الخبرات والعماله المدربة.

وأضاف ان سيتم اعداد كوادر شابه من العاملين وثقل خبراتهم لتكون قيادات الصف الثانى والثالث لتتولى زمام العمل عقب بلوغ العاملين والقيادات الحالية السن القانونى

كما وجه المحافظ بحصر اعداد المهندسين المتواجدين فى الادارات للاستفاده من خبراتهم ونقلهم الى الادارات الهندسية لتناسب مؤهلاتهم الوظيفية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة جهاز معلومات شبكات المرافق حيث أكد المحافظ على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بقطاعات الرصد الميدانى لاعمال البناء المخالف وادارات المتغيرات المكانية بقطاعات المحافظة.

كما وجه راشد رئيس الجهاز بتعظيم الايرادات حتى يتم الاستفاده منها فى أغراض تنموية تدر النفع على المواطنين.

كما اشار اللواء محمد رافت السكرتير العام انه تم اعداد برامج تدريبية تخصصيه للعاملين لرفع كفاءتهم والنهوض بمستوى العمل

لافتا ان المحافظة تضع على عاتقها تدريب العاملين بها لما له من أهمية فى تحقيق اداء أفضل وتحقيق الاضافه للعمل مشيرًا ان البرامج التدريبية سيحصل عليها الجميع بالتوازى

