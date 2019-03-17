أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة لإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة لإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة منح المعلمين الناجحين بمسابقة العقود المؤقتة جميع حقوقهم وإخضاعهم للتدريب اللازم.

وأكد "بركات"، على ضرورة تخصيص رواتب مجزية للمعلمين الذين سيسدون العجز الحالي بالمديريات المختلفة، حتى وإن كان عقد عملهم مؤقتا، ولا يجوز لهم المطالبة بالتثبيت.

وطالب النائب البرلماني بإخضاع الناجحين لبرنامج تأهيلي تدريبي قبل استلام الوظائف لإمدادهم بمهارات تمكنهم من التواصل الفعال والمؤثر مع الطالب، بالإضافة إلى سرعة إجراء الاختبارات اللازمة للمعلمين المتخلفين عن الامتحان الأول، لسد العجز بالمديريات المختلفة، فبعضها لم ينجح بها سوى متقدم وحيد للمسابقة.