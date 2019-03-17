أخبار مصر | "القوى العاملة" تنشر الحلقة الثالثة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تنشر الحلقة الثالثة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة القوي العاملة، نشر الحلقة الثالث لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وذلك وفقا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزارة تنشر اليوم الحلقة الثالثة حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي، حيث أكد المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، امكانية تجديد عقد العمل محدد المدة إذا تضمن شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدد المتفق عليها.

وأشار إلي أنه إن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، منوها إلي أنه يجوز إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انقضاء مدته باتفاق طرفي العقد شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.

وحول كيفية انتهاء عقد العمل غير محدد المدة، وشروط ذلك، أوضح المستشار العمالي بجدة أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاءه بناءًا على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، إذا كان أجر العامل شهريا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا، إذا كان الأجر يدفع دون ذلك.

وأضاف أن هناك حقوقا للعمال يجب على صاحب العمل الوفاء بها عند انقضاء عقد العمل تشمل: