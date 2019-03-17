أخبار مصر | وزيرة الصحة: فحص 42 مليون مواطن ضمن حملة الكشف عن فيروس سي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: فحص 42 مليون مواطن ضمن حملة الكشف عن فيروس سي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، توقيع الكشف على 42 مليون مواطن ضمن حملة الكشف عن فيروس سي "100 مليون صحة" منذ انطلاقها، مبينة أنه يتم فحص من 500 إلى 600 مواطن يوميا.

وقالت هالة زايد، خلال كلمة لها بالجلسة الثانية لملتقى الشباب العربي والأفريقي والمنعقدة بعنوان "مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية" بمدينة أسوان، أن وزارة الصحة قامت بخطوات حثيثة لنقل التكنولوجيا والاستفادة من البحث العلمي، وبدأت بالمشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما، وسيتم عرض قصص نجاح به العام المقبل.

وزيرة الصحة: خفضنا تكلفة علاج فيروس سى من 80 ألف دولار لـ50 دولارا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تخفيض تكلفة الكورس العلاجى لمريض فيروس سي فى ثلاثة أشهر، من 80 ألف دولار، إلى 50 دولار داخل مصر، من خلال التقدم التكنولوجى، بواسطة 21 مصنع دواء مصرى يعملون لإنتاج علاج فيروس سي.

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وقالت زايد، خلال كلمة لها بالجلسة الثانية لملتقى الشباب العربى والأفريقى والمنعقدة بعنوان “مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية” بمدينة أسوان، إن وزارة الصحة المصرية حصلت على اعتماد دولى من منظمة الصحة العالمية لإنتاج كثير من الأدوية فى إحدى المصانع المصرية.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن من ضمن الابتكارات التى ساعدت وزارة الصحة خلال الشهرين الماضيين على تسجيلها فى مصر، علاج مبتكر لأمراض الملاريا، وهناك مصانع يمكن أن تنتج 3 طن يوميا لإتاحته لكل الدول الإفريقية للتخلص من الملاريا ومقاومة الباعوض.



وأشارت إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة جدا فى مجال تصنيع البلازما بدعم من منظمة الصحة العالمية، وتجهز مصر 12 مركزا لتجميع البلازما، وستعلن عن حملة كبرى لجلب 36 ألف متبرع دائم، لإنتاج 300 ألف لتر سنويا بداية من العام المقبل غير مشتقاته.