انت الان تتابع السيسي: البحث العلمي متوفر ولدينا طاقة بشرية هائلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملتقى أسوان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد: «البحث العلمي ومفرداته متوفرة في مصر وإفريقيا ولدينا طاقة بشرية هائلة، وتوفير جودة التعليم ضمانة لتطوير العنصر البشري وإعطائه الفرصة، وصناعة البحث العلمي تحتاج لأليات ناجحة ومستقرة، ونحتاج لبذل كافة جهودنا لإعطاء فرصة للعقول المتميزة المتفردة»، جاء ذلك خلال مداخلة له في جلسة «مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية»، ضمن جلسات المؤتمر العربي الإفريقي في مدينة أسوان، والذي بدأ أمس السبت، وتستمر فاعلياته حتى غد الإثنين.

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اقرأ أيضا| السيسي يشهد فاعليات ملتقى أسوان (بث مباشر)وأجمع الشباب المشارك في الملتقى على أهميته، إذ يعتبر فرصة للتقريب بين الشباب العربي والإفريقي، والتعرف على الثقافات المختلفة، قائلين إن هذا الملتقى يؤكد دور مصر الريادي في إفريقيا والمنطقة وسعيها الكبير لجمع أكبر عدد من الشباب لمناقشة قضاياهم، طرح