السيسي: البحث العلمي متوفر ولدينا طاقة بشرية هائلة

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الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملتقى أسوان
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد: «البحث العلمي ومفرداته متوفرة في مصر وإفريقيا ولدينا طاقة بشرية هائلة، وتوفير جودة التعليم ضمانة لتطوير العنصر البشري وإعطائه الفرصة، وصناعة البحث العلمي تحتاج لأليات ناجحة ومستقرة، ونحتاج لبذل كافة جهودنا لإعطاء فرصة للعقول المتميزة المتفردة»، جاء ذلك خلال مداخلة له في جلسة «مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية»، ضمن جلسات المؤتمر العربي الإفريقي في مدينة أسوان، والذي بدأ أمس السبت، وتستمر فاعلياته حتى غد الإثنين.
اقرأ أيضا| السيسي يشهد فاعليات ملتقى أسوان (بث مباشر)وأجمع الشباب المشارك في الملتقى على أهميته، إذ يعتبر فرصة للتقريب بين الشباب العربي والإفريقي، والتعرف على الثقافات المختلفة، قائلين إن هذا الملتقى يؤكد دور مصر الريادي في إفريقيا والمنطقة وسعيها الكبير لجمع أكبر عدد من الشباب لمناقشة قضاياهم، طرح
اقرأ أيضا| السيسي يشهد فاعليات ملتقى أسوان (بث مباشر)
وأجمع الشباب المشارك في الملتقى على أهميته، إذ يعتبر فرصة للتقريب بين الشباب العربي والإفريقي، والتعرف على الثقافات المختلفة، قائلين إن هذا الملتقى يؤكد دور مصر الريادي في إفريقيا والمنطقة وسعيها الكبير لجمع أكبر عدد من الشباب لمناقشة قضاياهم، طرح أفكارهم أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين، والمساهمة في إظهار الوجه الجميل للشباب والدور الذي يمكن أن يقوموا به خلال السنوات المقبلة.وتوجه محمد هارون من تشاد، بالشكر لمصر على استضافتها لهذا الملتقى، مشيرا إلى أن مثل هذه الملتقيات تفتح الباب لجمع أكبر عدد من الشباب العربي والإفريقي لطرح أهم القضايا التي تهمهم بهدف تقريب الرؤى وتبادل الثقافات.
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