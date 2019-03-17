انت الان تتابع السيسي: لدينا كفاءة أكثر من الدول المتقدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس: شبابنا وفتياتنا هم من لديهم تلك القدرة لتقصير المسافة أو الوقت علينا، وأنه بدون القيم والمبادئ سنسير في طريق آخر.. وكل ما لدينا في مصر نقدمه إن كان سيعود بالنفع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد: «إن عناصر البحث العلمي موجودة لدينا في مصر والقارة الإفريقية، وهل كفاءة هذه الصناعة مثل كفاءتها في الدول المتقدمة، إنه بالتأكيد لا، نحن لدينا فقط كفاءة أكثر، وهم البشر، وبالتالي فإن العقول المتميزة قد تكون أكثر في بلادنا، والدول المتقدمة قامت بعمل آليات لجذب العقول المتميزة للصناعة، فالصناعة والتكنولوجيا موجودة وتتطور لأن التمويل موجود لدى الدول المتقدمة، لأن الصناعة اكتملت لديهم وأخذوا الفكرة أو البحث وحولوها إلى سلعة أخذت طريقها إلى الأسواق».

جاء ذلك خلال مداخلة له في جلسة «مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية»، ضمن جلسات المؤتمر العربي الإفريقي في مدينة أسوان، والذي بدأ أمس السبت، وتستمر فاعلياته حتى غد الإثنين. اقرأ أيضا| السيسي يشهد فاعليات ملتقى أسوان (بث مباشر) وأضاف السيسي: «الصناعة تتقدم كل يوم عن غيره، وما

جاء ذلك خلال مداخلة له في جلسة «مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية»، ضمن جلسات المؤتمر العربي الإفريقي في مدينة أسوان، والذي بدأ أمس السبت، وتستمر فاعلياته حتى غد الإثنين. اقرأ أيضا| السيسي يشهد فاعليات ملتقى أسوان (بث مباشر) وأضاف السيسي: «الصناعة تتقدم كل يوم عن غيره، وما لدينا بحاجة إلى المزيد من الجهد، ونحاول من خلال جودة التعليم إعطاء الشباب الفرصة، حتى ولو لم نستطع توفيرها لهم هنا، ولكن نوفرها لهم في مكان آخر لصالح الإنسانية». وأكد أن الشاب الإفريقي أو المصري، يستطيع بقدراته التي وهبها له الله، من همة، وإرادة، وقدرة على العمل والمثابرة، أن يفرض نفسه في البلاد التي يسافر إليها، لافتا إلى أن العقل فقط دون مثابرة لن يأتي بنتيجة. اقرأ أيضا| السيسي يتفقد أنشطة شباب رواد الأعمال في مصر Advertisements وذكر الرئيس: «تعالوا نتفق مع تلك الدول، ونقول لهم، مثلا عندما نرسل الدكتور مينا إلى إنجلترا، سنطلب منه عمل بروتوكول يضم كل شبابنا الذين يسافرون هناك، ويقومون بإثراء البحث العلمي، وابتكار منتج قابل للتدوال»، مؤكدا: «من حقنا الحصول على هذا المنتج». وأشار إلى أن الكثير تحدث عن التمويل خلال الجلسات الماضية، وأنه يريد أن يسمعه جميع الحضور في القاعة، وحتى من يسمعونه الآن ويشاهدونه أن يفكروا دائما «منين وبكام»، لافتا إلى أنه لا يوجد شيء يتم تنفيذه بدون أن نعرف «منين وبكام». اقرأ أيضا| هالة زايد: فحص 42 مليون مواطن في حملة 100 مليون صحة وتابع السيسي: «عندما تحدثنا عن مبادرة القضاء على فيروس سي، كان يجب وجود تمويل لتلك الحملة، وعندما تحدثنا عن قوائم الانتظار كان يجب أن يكون هناك تمويل لتلك الحملة أيضا، وتحدثنا عن قدرات شبابنا»، مؤكدا: «ككبار -ولا أقصد كبار بالمناصب- يجب أن نكون واثقين، ونعطي تلك الثقة لأبنائنا وشبابنا وفتياتنا، وندعمهم ونصفق لهم». وأضاف: «بالمناسبة، نريد أن نصفق للمهندس هيثم صلاح مستشار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، التي عندما تحدثت معها عن هذا المشروع، قالت إن من قام بذلك شاب من الوزارة، وليست شركة هندسية أو مكتب خارجي، ولكن من داخل الوزارة»، مشددا على أن هذا من شأنه أن يقصر من مدة صناعة البحث العلمي. اقرأ أيضا| السيسي: البحث العلمي متوفر ولدينا طاقة بشرية هائلة وجدد الرئيس التأكيد على أن شبابنا وفتياتنا هم من لديهم تلك القدرة لتقصير المسافة أو الوقت علينا، وأنه بدون القيم والمبادئ سنسير في طريق آخر، متابعا: «إذا كنا سنربط صناعة البحث العلمي بالصحة أو بأى قطاع أخر، فهي صناعة تقدمت في تلك الدول، لأن آلياتها موجودة وناجحة ومستقرة، وأيضا هي موجودة لدينا، لكن ليست بالكفاءة المطلوبة، ولا يتبقى لنا كحكومة وكدولة بإرادتنا السياسية، إلا أن نبذل كل جهدنا لنعطي الفرصة لعقول متفردة ومتميزة أن تكون معنا وتقودنا، ونكون سعداء وهم يقومون بقيادتنا، طالما أن الله منح الشباب تلك المواهب». ووجه شكره للجميع على الأفلام التسجيلية التي تم عرضها خلال الجلسات، مؤكدا للحضور: «كل ما لدينا في مصر نقدمه إن كان سيعود بالنفع وذلك بكل تقدير وتواضع ومحبة». اقرأ أيضا| السيسي:يجب تكثيف جهود الاتحاد الإفريقي لمنع النزاعات

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