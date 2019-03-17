انت الان تتابع الوزير يفتتح مؤتمر النقل البحري الدولي «مارلوج 8» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

افتتح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج 8" الذي ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ومعهد تدريب المواني التابعين للأكاديمية، وبالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسيليا وهيئة قناة السويس، وذلك تحت عنوان "نحو تنافسية عالمية في قطاع النقل البحري- التوجيهات المستقبلية للاستثمار في المواني"، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة دينا الظاهر، مديرة قطاع النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، وعدد من السفراء العرب والأجانب وخبراء النقل البحري والمجتمع الملاحي.

يهدف المؤتمر إلى جذب المتخصصين والخبراء بمجالات النقل البحري والمواني البحرية واللوجيستيات بما يصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة نخبة من المتخصصين من هيئات المواني والشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري على المستوي المحلي والإقليمي والدولي. يناقش المؤتمر عدة محاور: "مشروعات الاستثمار

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