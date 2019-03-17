انت الان تتابع الإسكان: آلية للتعامل مع طلبات تخصيص الأراضي المباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الإسكان عاصم الجزار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على وضع آلية للتعامل مع جميع الطلبات المقدمة لمجلس إدارة الهيئة من المستثمرين للتخصيص المباشر لأراضي مدن الجيل الرابع، ومدن (السادات، برج العرب، 15 مايو) ومدن الصعيد، لإقامة أنشطة (خدمية، ومتنوعة)، وقال الجزار إن آلية التعامل مع جميع الطلبات المُقدمة لمجلس إدارة الهيئة من المستثمرين للتخصيص المباشر، تتضمن تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بتحديد قطع الأراضي المتاحة بالمدن المذكورة.

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وأضاف الجزار، في بيان له، اليوم الأحد، أن ذلك يتم وفقا لرغبة المستثمر، وأولوية التنمية بالمدينة، للتخصيص المباشر بأنشطة ومساحات مختلفة (خدمي – أنشطة متنوعة)، كما تتضمن تحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلى اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد أسعارها، على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل، بينما