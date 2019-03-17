شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد مائدة مستديرة عن «وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي» (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، فعاليات مائدة مستديرة بعنوان «وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي».

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