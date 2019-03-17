شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تعلن غدًا عن 32 فائزة بمسابقة الأمهات المثاليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمراً صحفياً، صباح غد الإثنين، بمقر الوزارة، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام ٢٠١٩ وعددهن 32 أمًا فائزة بمسابقة عيد الأم وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من كل الأطياف والتخصصات من ممثلي الجهات المعنية.

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وبلغ عدد المتقدمات للمسابقة هذا العام 635، وانطبقت المعايير والشروط على 145 مرشحة من بينهن 29 يجدن القراءة والكتابة، و110 منهن حاصلات على قدر من التعليم، ويبلغ عدد الأرامل 102 أرملة، ومن المرشحات 10 أمهات بديلات، و7 أمهات لذوى الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وصرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه قد تم اختيار 27 أمًا على مستوى الجمهورية للتكريم هذا العام بالاحتفال السنوي المركزي، بالإضافة إلى أم بديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية، بالإضافة إلى أم لشهيد القوات المسلحة وأم لشهيد الشرطة.

وأضافت «والي» أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، وأهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، لاسيما التي لديها أطفال طبيعيون وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها، وأن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها ابن من ذوى الاحتياجات الخاصة هي ألا تقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء على 3، ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم.