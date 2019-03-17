شكرا لقرائتكم خبر عن « مارلوج 8» يهدف الى جذب المتخصصين والخبراء بمجالات النقل البحري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، إفتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 8» والذي ينظمه مركز البحوث والإستشارات لقطاع النقل البحري ومعهد تدريب الموانئ التابعين للاكاديمية وبالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا وهيئة قناة السويس .

وفي كلمته رحب الفريق مهاب مميش بالمهندس كامل الوزير وقال «الفريق كامل كان من أسباب نجاح قناة السويس الجديدة»، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون قوي بين المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل في مجال النقل البحري وأن مصر تحتاج إلى بناء أسطول نقل بحري مصري بالإضافة إلى تطوير القوانين البحرية التي نعمل بها لأن النقل البحري شريان الحياة، والموانيء تحتاج إلى تطوير وأشار أن أرصفة

بعض الموانيء تحتاج تعميق، وأنه هيئة قناة السويس أثناء إنشاء القناة الجديدة قامت بتعميق المجرى إلى ٢٤مترًا وذلك لإستيعاب غاطس السفن الحديثة ونحن عمقنا المواضيع إلى ٢٤مترًا وذلك أثناء حفر قناة السويس الجديدة، وفي كلمته وجه مميش الشكر إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق على المجهود الذي بذله في فترة حقبته لوزارة النقل.

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وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس أكاديمية النقل البحري أن المؤتمر يهدف إلى جذب المتخصصين والخبراء بمجالات النقل البحري والموانئ البحرية واللوجستيات بما يصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة نخبة من المتخصصين من هيئات الموانئ والشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري على المستوي المحلي والإقليمي والدولي

وأن المؤتمر عدة محاور (مشروعات الاستثمار المستدام- أهمية محور قناة السويس كمنطقة اقتصادية عالمية واعدة وأحدث الإبداعات والإبتكارات التكنولوجية في الموانئ والإستثمار البيئي في الموانئ والمردود الإقتصادي وأهمية تطوير الكوادر البشرية لتحقيق رؤية الموانئ 2030 ) .

وقد شهد مؤتمر هذا العام الذي أقيم تحت عنوان «نحو تنافسية عالمية في قطاع النقل البحري التوجيهات المستقبلية للأستثمار في الموانئ» وشهد المؤتمر حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتورة /دينا الظاهر مدير قطاع النقل والسياحة بجامعة الدول العربية وعدد من السفراء العرب والأجانب بالإضافة إلى عدد من الجامعات المحلية والدولية والعربية وخبراء النقل البحري والمجتمع الملاحي.

وفي نهاية الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر قام الفريق مميز والمهندس كامل الوزير بإفتتاح المؤتمر المعرض الدولي السنوي والخدمات البحرية للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال خدمات الموانئ والنقل البحري ونظم المعلومات والحاسبات والذي يقام على هامش المؤتمر والذي يعتبر أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجال النشاط البحري في مصر وعلى مستوى الدول العربية وهو مايتيح الفرصة لعرض المستجدات في تكنولوجيا حديثة مستخدمة في مجال صناعة النقل البحري والموانئ للشركات والهيئات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال.