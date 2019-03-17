شكرا لقرائتكم خبر عن «طبيبك الخاص» تحتفل بيوبيلها الذهبي: صحة المصريين في نصف قرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مجلة طبيبك الخاص التي تصدر عن مؤسسة دار الهلال للصحافة والطباعة والنشر، مساء السبت المقبل، احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة، برعاية مجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة دار الهلال، بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على إصدارها عام ١٩٦٩.

وقالت الكاتبة الصحفية غادة عاشور، رئيس تحرير مجلة طبيبك الخاص، إنه بمناسبة مرور ٥٠ عامًا أصدرت المجلة عدد تذكاري، كما سيصدر خلال أيام كتاب تذكاري حول صحة المصريين في نصف قرن، يتضمن سلسلة مقالات طبية متميزة لكبار الأطباء في كافة التخصصات.

ومن المنتظر مشاركة العديد من القيادات الصحفية في الاحتفالية، في مقدمتهم الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والقيادات الصحفية والطبية والبرلمانية.