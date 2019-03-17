شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تنفذ دورة تدريبية للقيادات العليا والوسطى الشبابية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الجامعة الألمانية بالقاهرة، الأحد، فعاليات تنفيذ الدورة التدريبية الثالثة الختامية الخاصة بتدريب القيادات العليا والوسطى الشبابية بمحافظة الأقصر، والتي سوف تستمر فعاليات أعمالها حتى 22 من الشهر الجاري لعدد 30 متدربًا مقسمة إلى مجموعتين، كل واحدة منها تتضمن 15 متدرباً، الأولى متعلقة بالقيادات العليا بعنوان «التوجيه الفعال ومهارات الإدارة الاحترافية» يتناول البرنامج تعريف المتلقين لمفهوم وأنماط توجهات الإدارة الاستراتيجية والسلوك التنظيمي باعتبارها أحد العوامل الأساسية المحددة لنجاح وتفوق الإدارة في تحقيق أهدافها.

أما دورة تدريب القيادات الوسطى فتأتي بعنوان «إدارة الوقت ومهارات خدمة العملاء» والتي تعتمد على كيفية إدارة الوقت بأفضل الطرق لتحقيق أهداف الإدارة مهنياً بما يترتب عليه من نتائج إيجابية لخدمة العملاء.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي طبقا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجامعة ومسؤولى محافظات الصعيد بـ «الأقصر، قنا، المنيا» عام 2016 لعقد دورات تدريبية للقيادات العليا والوسطى الشبابية سنوياً على مدار ثلاث سنوات متتالية، بحيث تتضمن كل دورة تدريبية عدد 90 متدربًا لكل محافظة بإجمالي 270 متدربًا، وذلك مساهمة من الجامعة في تأهيلهم وتسليحهم بالمهارات الإدارية والقيادية التي تمكنهم من إدارة موارد الدولة بكفاءه باعتبارهم قادة المستقبل وركيزة من الركائز الأساسية التي تعول عليهم لتحقيق خطتها التنموية لعام 2030، حيث تأتي جهود الجامعة متلازمة مع سياسة الدولة لبناء الإنسان المصري وتنمية قدرات العاملين بجهازها الإداري.

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وتماشيًا مع ذلك، فقد أعدت الجامعة- على مدار 3 أعوام- خطتها لبرنامجها التدريبي على يد نخبة من أبرز المدربين المحترفين الذين قاموا بتصميم البرامج التي تضمنت حزمة متنوعة من المحاضرات وورش العمل والتدريبات التطبيقية والندوات النقاشية المتخصصة بما يتناسب مع احتياجات كل محافظة، والذي ضم عدة محاور جاء أبرزها نظم وتقنيات الإدارة الحديثة والمهارات اللازمة لتحسين كفاءة الأداء وجودته وحل المشكلات بطريقة إبداعية، وسلوكيات العمل، والتي تساهم جميعها في تكوين القائد والإداري لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة التي يعمل بها وإدارة العمل بحرفية والتفاعل مع متطلباته وأحداثه بديناميكية من تقديم الدعم الداخلي لمرؤوسيه، ومجابهة التحديات ووضع الحلول العملية الإيجابية المناسبة لها، وقد أسفرت الدورات السابقة عن تقدم ملحوظ في أداء القيادات وترقيهم لوظائف أعلى.

وتأتى محافظة قنا الثانية في البرنامج التدريبي للجامعة والذي تنطلق فعاليات أعماله اعتبارًا من يوم 24 حتى 28 من شهر مارس الحالي، يقسم إلى مجموعتين كسابقه، الدورة الأولى تضم 15 متدرباً من القيادات العليا بعنوان «كيفية صياغة وتنفيذ القرارات» والذي يُعد واحداً من المحاور الجوهرية التي تتضمنها العملية الإدارية في كافة ميادين العمل، حيث تبرز أهمية هذا الجانب في ضرورة التعامل مع التغيرات المختلفة التي تواجه ظروف العمل، وبالنسبة لدورة تدريب القيادات الوسطى تأتي بعنوان «مهارات حل المشاكل» لمساعدة المتلقين في التعرف على أسباب المشكلة وكيفية إيجاد حلول بديلة ومبتكرة.

وتأتى محافظة المنيا الثالثة في جدول توقيتات الدورات تبدأ في الفترة من 31 مارس حتى 4 إبريل المقبل، حيث يتم تدريب القيادات العليا للمحافظة على «مهارات القيادة الفعالة» وطرقها وأساليبها المختلفة، وكيفية تطويرها ومهارات صنع واتخاذ القرار والتغلب على الأزمات، أما دورة القيادات الوسطى سوف تقدم بعنوان «مهارات الإدارة الاحترافية» والتي سيتم تدريبهم فيها على الإبداع والابتكار في أداء العمل وكيفية توزيع المهام والأدوار، وخلق روح التنافس الإيجابى بين الفريق.

يذكر أن الجامعة الألمانية بالقاهرة سلمت المتدربين بمحافظتي قنا والأقصر شهادات اجتياز الدورات التدريبية في احتفالية رسمية أُقيمت بديوان عام كل محافظة خلال إبريل الماضي.