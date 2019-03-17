شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: 13 دورة تدريبية لـ 2340 شخصًا على الخياطة والنسيج والطباعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تجري الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة القوي العاملة حاليًا 13 ندوة تدريبية في منشآت القطاع الخاص، يستفيد منها 2340 من الذكور والإناث في محافظات القاهرة والقليوبية، والإسكندرية، ومطروح، والغربية، وجنوب سيناء. وتنتهي 28 مارس الجاري.
وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن التدريب يشمل السيدات على الخياطة والتفصيل والطباعة علي النسيج والأواني، ويستفيد 300 متدربة في مجال الخياطة والتفصيل بواقع 50 متدربة بكل محافظة، و900 متدربة في مجال الطباعة علي النسيج والأواني بواقع 150 متدربة بكل محافظة.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذه الدورات يتم تنفيذ ندوات توعية في موضوعات، كما خطورة الزواج المبكر، مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، تنظيم الأسرة، الصحة الإنجابية، مناهضة التحرش الجنسي، مناهضة ختان الإناث.
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