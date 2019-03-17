شكرا لقرائتكم خبر عن إعاقة دخول بعض الضيوف والصحفيين لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إن ما حدث من أزمة أعاقت دخول بعض الضيوف الصحفيين من الأقصر غير متعمدة على الإطلاق في حفل الافتتاح، موضحًا أن ما حدث سوء فهم لدى بعض المسؤولين عن إدخال الضيوف إلى المعبد، سواء من الشرطة أو فالكون المنظمة للدخول.

تم منح دعوات للضيوف من الصحفيين بالأقصر، ولكن المسؤولين عن إدخالهم اشترطوا أن يكونوا مدرجين بكشف أسماء الضيوف المتواجدة على البوابات، وهذا لم يكن معمولًا به أو مطلوبًا ولم تصدر أي تعليمات به لإدارة المهرجان، وكان مقتصرًا فقط على العاملين بالإدارة الخاصة بالدورة الثامنة.

وتابع: «تسبب ذلك في عدم دخول بعض الصحفيين والضيوف ولا علاقة لإدارة المهرجان بذلك، حسب تأكيده، من قريب أو بعيد، وأنها تكن كل الاحترام والتقدير لصحفيي وأهل الأقصر».

وأوضح أن الكاميرات الخاصة بالمعبد يمكن أن تثبت ذلك بسهولة وأن منظمي المهرجان لم يتواجدوا على البوابات نظرًا لتواجدهم داخل المسرح لإدارة الحفل وفعالياته، وأن المشكلة سوء فهم ولبس لدى المعنيين بإدخال الضيوف، وأن المهرجان يدعو جميع الصحفيين والأهالي لحضور جميع فعاليات الدورة على مدار الأسبوع وليس فقط الافتتاح، واحترامنا لهم واضح ومقدر بدليل الدعوات الخاصة بدخول حفل الافتتاح، وكان عدد كبير منهم داخل الحفل.