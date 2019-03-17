شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو تسلم 40 رأس تيس دمشقي و30 وحدة لتجهيز الألبان والزبد لـ 70 مستفيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت منظمة «الفاو» للزراعة والأغذية اليوم الاحد، بتوزيع 40 رأس تيس دمشقي لـ 40 مستفيداً، بينهم خمس سيدات، لتحسين الإنتاج الحيواني والأحوال المعيشية والمساهمة في زيادة الدخل وتحسين التغذية، كما تم توزيع 25 وحدة لتجهيز الألبان والأجبان، بالإضافة إلى 5 وحدات لتجهيز الزبد، وذلك على 30 سيدة، ويأتي المستفيدون من أربعة مراكز هي سيدي براني، ونيجيلا، ورأس الحكمة ومطروح بمحافظة مرسى مطروح.

وأوضح بيان رسمي أصدرته المنظمة الدولية، أن ذلك يأتي في إطار مشروع «حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة من أجل تحسين الاحوال المعيشية وزيادة الإنتاج وأستدامته في المناطق الزراعية المطرية بمحافظة مطروح» والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتمويل من برنامج الإتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية.

وحضر الإحتفالية التي أُقيمت بهذه المناسبة، ممثلون عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الإتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، إلى جانب ممثلين عن محافظ مطروح، ومديرية الزراعة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني بمطروح، والجمعيات الزراعية التعاونية، ومراكز الإرشاد الزراعية بالمحافظة، وممثلين عن جمعيات ونقابات زراعية ومزراعين ومربين من مطروح.

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وقال توني العتل، منسق البرامج بمكتب (الفاو) في مصر خلال الحفل :«في هذه المرحلة يبلغ إجمالي ما تم توزيعه على ثلاث مراحل 290 رأس غنم برقي وتيوس دمشقية و30 وحدة لتجهيز الألبان والزبد لـ 120 مستفيداً في 4 مراكز بمحافظة مطروح، حيث نفذت منظمة الفاو مع شركائها سلسلة من الأنشطة في الفترة الماضية شملت أربعة مكونات رئيسية هي تطوير هياكل حصاد المياه، نشر الممارسات الزراعية الجيدة، تحسين إنتاج الثروة الحيوانية وأوضاع التغذية الأسرية، وتحسين مناطق المراعي».

وأضاف العتل :«هناك بعض الأنشطة المتبقية في إطار هذا المشروع، تشمل حفر المزيد من آبار المياه، وتوزيع المزيد من علف الدواجن على المستفيدين في المراكز الأربعة، وتنمية المراعي وزراعة شجيرات الأعلاف، وزراعة الشتلات العشبية المتكيفة مع ظروف المنطقة، إلى جانب إعادة زراعة بعض البذور التي انقرضت في المناطق الرعوية الجنوبية.

وكانت (الفاو) قد قامت العام الماضي بتوزيع 250 رأس ماعز برقي لـ 50 سيدة معيلة بواقع خمسة رؤوس، ونصف طن أعلاف لكل سيدة.

ومن جانبه قال إسلام الفضلي مسؤول البرامج الميدانية لبرنامج الاتحاد الأوربي المشترك للتنمية الريفية في مطروح :«إلى جانب هذا المشروع يمول البرنامج عدة مشاريع في مطروح بالتعاون مع عدة جهات حكومية وبحثية بإجمالي تمويل 83.2 مليون جنيه مصري، ونتطلع إلى تنفيذ المزيد بهدف المشاركة في التنمية الريفية والزراعية».

وأوضحت منظمة (الفاو)، أن برنامج الإتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية (EU-JRDP) هو عبارة عن مداخلة للتنمية الريفية تحت مظلة «برنامج الجوار الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية (ENPARD)»، وهي مبادرة أطلقها الإتحاد الأوروبي لتترجم التزامه نحو شمولية النمو والإستقرار ليتضمن الدول المجاورة له، كما يقوم بتنفيذ برنامج الإتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية (EU-JRDP) والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمي، (AICS) وتقدر تكلفة البرنامج حوالى 21.89 مليون يورو ممولة كلياً من قبل الإتحاد الأوروبي والمدة الزمنية لتنفيذ البرنامج هي خمس سنوات 2015- 2019