شكرا لقرائتكم خبر عن براءة المتهمين في الهجوم على «كنتاكي وموبينيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، ببراءة 4 متهمين، بينهم 3 هاربين، في أحداث الهجوم على مطعم كنتاكي وموبينيل في منطقة الهرم بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي. وحكمت المحكمة، حضوريًا وغيابيًا، ببراءة كلا من حسن حسانين وعمر عطية وعصام حامد وعبد الرحمن أسامة.

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كانت النيابة خلال مرافعتها طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما تبين للمحكمة خلال عرض الأحراز في جلسات المحاكمة بأن هناك مقاطع فيديو للوقائع. وعرضت المحكمة 3 مقاطع فيديو باسم «حركة المقاومة الشعبية»، أظهر مجهولون يشعلون النار بمحل كنتاكي بالمريوطية كما ظهرت صورة مطعم له أبواب ثلاث على ناصية أحد الشوارع عندما اشتعلت النيران في الدراجات البخارية وعدد من الأشخاص يحملون طفايات حريق في محاولة منهم لإطفاء النيران.

وكان شهود الإثبات، من بينهم الرائد نبيل محسن، قال إن تحرياته أكدت أانه حدث هجوم من المشاركين في مسيرة بشارع الهرم، على مطعم كنتاكي، وقاموا بحرق بعض محتوياته.

وأضاف الشاهد بأنه كان هناك اتفاق للتجمع في الهرم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اعتراضهم علي النظام وتأييدهم لجماعة الاخوان المسلمين. وذكر الشاهد أن الغرض من التجمهر كان لإحداث الفوضي والاضرار بالمصالح الاقتصادية.