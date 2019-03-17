السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي.. ويطّلع على أنشطة عدد من شباب رواد الأعمال (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطّلع على أنشطة عدد من شباب رواد الأعمال في مصر، وكذلك آخر جهود البنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أهداف الشمول المالي وميكنة منظومة المدفوعات المالية وتعظيم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان

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