شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للتصنيع" تبحث زيادة مجالات التعاون مع "جامعة عين شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون مع كافة الكيانات البحثية فى مصر، مشيدا بمؤسسات التعليم العالى والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية وتعظيم نسب المكون المحلى، جاء هذا خلال زيارة الدكتورعبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، فى إطار الاهتمام بالبحث العلمى كركيزة أساسية داعمة للصناعة الوطنية وتقليل الفجوة بين النظرية العلمية والتطبيق الصناعى.

وأشار الفريق التراس إلى ضرورة بحث التعاون مع جامعة عين شمس فى عدد من مجالات الصناعة مثل الطاقة والسيارات والأخشاب والمجالات التكنولوجية المختلفة، مؤكدا أهمية المساهمة لتحقيق أقصى استثمار للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية فى قطاعات التصنيع المُختلفة.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الوهاب عزت، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة لا بد من حسن استغلالها لتعظيم المكون المحلى والذى يتطابق مع خطة الدولة للاستفادة من الطاقات المحلية للصناعة الوطنية .