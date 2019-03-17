شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ووزيرا السياحة والآثار يتناولون عصير القصب فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، علي القيام بجولة تفقدية مساء أمس السبت، لعدد من المناطق الأثرية بأسوان عقب انتهاء احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي علي هامش ملتقي الشباب العربي الأفريقي.

وتناول رئيس الوزراء ووزيرا الآثار والسياحة عصير قصب علي هامش جولته التفقدية .

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ويعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس السيسي، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.